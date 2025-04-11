الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

غرفة عمليات وحملات على محطات الوقود بالوادي الجديد عقب رفع أسعار المواد البترولية

تموين الوادي الجديد،
تموين الوادي الجديد، ڤيتو

شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد, في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، غرفة عمليات بديوان عام مديرية تموين الوادى الجديد برئاسة محمد صالح شريعى مدير عام المديرية وضياء الدين حسين متولى وكيل المديرية ومحمد سلمان مدير إدارة التجارة الداخلية، وذلك لمتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، كما تم المرور على جميع المحطات والمستودعات بدائره المحافظه والقيام بجردها ومعرفة الأرصدة الموجودة بها في وقت مبكر صباح اليوم..

وأعلن محمد صالح شريعى مدير عام مديرية التموين في الوادى الجديد، المرور على جميع المحطات والمستودعات بدائره المحافظه والقيام بجردها ومعرفة الأرصدة الموجودة بها في وقت مبكر صباح اليوم وذلك عقب صدور قرار  تعديل أسعار المواد البترولية، لافتا أنه يتم متابعة الحالة التموينية بمحطات الوقود والمستودعات ومحطات تعبئة البوتاجاز ومتابعة انتظام العمل بها وتلافى أي ملاحظات وحل أي مشكلات قد تطرأ.

كما شدد محمد صالح شريعى مدير عام المديرية على جميع مديرى الإدارات التموينية بالتواجد المستمر والمرور الدائم على محطات الوقود وبالتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة بجميع المحطات وكذلك مستودعات البوتاجاز ومتابعة انتظام العمل بها.

وأكد شريعي انتظام العمل بالمحطات بالأسعار الجديدة المعلنة وجرد الأرصدة وانتظام العمل دون أى شكاوى وجارى المتابعة والتواجد بالمحطات.

كما نبه مدير عام التموين بالوادي الجديد على جميع مديرى الإدارات التموينية بالتواجد المستمر والمرور الدائم على محطات الوقود وبالتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة بجميع المحطات وكذلك مستودعات البوتاجاز ومتابعه انتظام العمل بها.

وأكد شريعي أن  نتيجة المرور والمتابعة والجرد من السادة مديرى الإدارات والسادة المفتشين للإدارات الخمس ( الخارجة - باريس - الداخلة ـ بلاط - الفرافرة،,) انتظام العمل بالمحطات بالأسعار الجديدة المعلنة وجرد الأرصدة وانتظام العمل دون أى شكاوى  وجارى المتابعة والتواجد بالمحطات.

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