رئيسة مدينة السنطة تتفقد المواقف لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة (صور)

قامت الدكتورة منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية اليوم بجولة ميدانية شملت عددًا من مواقف السيارات الداخلية وموقف الأقاليم، وذلك لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة التي أُقرت مؤخرًا.

وأكدت رئيس مدينة السنطة خلال جولتها على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشددة على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

كما تابعت رئيس مدينة السنطة عملية تعليق البنرات التي توضح التعريفة الجديدة داخل المواقف، لضمان إطلاع الركاب والسائقين على الأسعار المعتمدة، مشيرة إلى أن الوحدة المحلية تتابع بشكل مستمر تنفيذ تلك التعليمات لضبط حركة النقل وتحقيق الانضباط.

وتأتي هذه الجولات ضمن توجيهات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من محافظة الغربية، بهدف توفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة للمواطنين.

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