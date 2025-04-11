شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد حملات مكثفة خلال الفترة الأخيرة، استهدفت حائزي ومروجي المواد المخدرة بمنطقة مساكن السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الضواحي.

القبض على 63 متهمًا في حملات أمنية مكثفة ضد تجار المخدرات ببورسعيد

وأسفرت الحملات عن ضبط 63 قضية، تم خلالها القبض على 63 متهمًا، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، من بينها: أكثر من كيلو جرام من الحشيش، قرابة 2 كيلو جرام من مخدر البودر، أكثر من كيلو جرام من مخدر الآيس، أكثر من 5 كيلو جرام من الهيدرو، كمية من الهيروين، و91 قرصًا مخدرًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.

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