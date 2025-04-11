إيهاب واصف: الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي في مصر بمكاسب 23%

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تسجيل أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعات غير مسبوقة منذ مطلع عام 2025، وصولًا إلى أعلى مستوى تاريخي لها حتى الآن.

وأوضح "واصف" في تصريحات له اليوم الجمعة، أن سعر جرام الذهب في مصر شهد زيادة قدرها 860 جنيهًا منذ بداية يناير وحتى اليوم، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 23% في قيمته خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود الملحوظ يأتي انعكاسًا مباشرًا للتقلبات والارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، لفت رئيس شعبة الذهب إلى أن سعر أونصة الذهب العالمية افتتح تداولات عام 2025 عند مستوى 2610 دولارات، إلا أنها قفزت لتسجل اليوم 3214 دولارًا، محققة زيادة قدرها 604 دولارات، أي ما يقارب 24%، واعتبر هذه النسبة من أعلى معدلات الارتفاع خلال فترة زمنية قصيرة منذ سنوات.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الدافع الرئيسي وراء هذه المكاسب القوية يعود إلى تصاعد حدة التوترات في الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي دفع المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى إلى الاتجاه نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا لحماية أصولهم من التقلبات الاقتصادية المتزايدة.

وتوقع واصف استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب في ظل استمرار حالة التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين لكنه أشار إلي أن كل صعود كبير يعقبه تصحيح في الأسعار وهبوك بهدف جني الأرباح.

وأشار إلى التأثير المباشر للسوق المحلية بأي تحرك في سعر الأونصة عالميًا، خاصة مع تزايد الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة في ظل حالة الغموض الجيوسياسي والاقتصادي الراهنة.

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