الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

إيهاب واصف: الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي في مصر بمكاسب 23%

إيهاب واصف رئيس شعبة
إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تسجيل أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعات غير مسبوقة منذ مطلع عام 2025، وصولًا إلى أعلى مستوى تاريخي لها حتى الآن.

وأوضح "واصف" في تصريحات له اليوم الجمعة، أن سعر جرام الذهب في مصر شهد زيادة قدرها 860 جنيهًا منذ بداية يناير وحتى اليوم، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 23% في قيمته خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود الملحوظ يأتي انعكاسًا مباشرًا للتقلبات والارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، لفت رئيس شعبة الذهب إلى أن سعر أونصة الذهب العالمية افتتح تداولات عام 2025 عند مستوى 2610 دولارات، إلا أنها قفزت لتسجل اليوم 3214 دولارًا، محققة زيادة قدرها 604 دولارات، أي ما يقارب 24%، واعتبر هذه النسبة من أعلى معدلات الارتفاع خلال فترة زمنية قصيرة منذ سنوات.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الدافع الرئيسي وراء هذه المكاسب القوية يعود إلى تصاعد حدة التوترات في الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي دفع المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى إلى الاتجاه نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا لحماية أصولهم من التقلبات الاقتصادية المتزايدة.

وتوقع واصف استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب في ظل استمرار حالة التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين لكنه أشار إلي أن كل صعود كبير يعقبه تصحيح في الأسعار وهبوك بهدف جني الأرباح.

وأشار إلى التأثير المباشر للسوق المحلية بأي تحرك في سعر الأونصة عالميًا، خاصة مع تزايد الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة في ظل حالة الغموض الجيوسياسي والاقتصادي الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب الذهب

الأكثر قراءة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية