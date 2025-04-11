عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعتها من جانب أجهزة الوزارة المختصة (مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء) فى مجالات تأهيل شبكات الصرف المغطى وتطوير المساقى وتأهيل جسور الترع وتأهيل محطات الرفع وتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، وخطوات حسم أى معوقات تؤدى لتعثر هذه المشروعات وتعوق تحقيق أهدافها.

وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر"



وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بالالتزام بالبرامج الزمنية المعدلة للمشروعات التي زال سبب تعثرها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المقررة للمشروعات.



كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم إسناد عمليتين وجارى إعداد مستندات الطرح لعملية ثالثة لتجريف ونزع حشائش المصرف والمصارف الفرعية الواقعة عليه، وتم إصدار أوامر الإسناد لعدد (٢) عملية لتأهيل جسور المصرف وأعمال تكاسى دبش لحماية الميـول الجانبية وإنشاء حائط سـاند، كما يجرى اتخاذ اللازم لطرح عدد (٢) عملية لتوريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لاستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف.



كما يجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٣) كباري على مصارف السياح العمومي والأربعين وام طاحون وعدد (١) نطاق أعشاب، حيث تم صب خوازيق ومخدات كوبري مصب مصرف السياج العمومي، وصب خوازيق والكمرات المسلحة لنطاق أعشاب حفير شهاب الدين، كما يجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٤) كباري على المصارف الفرعية وعدد (١) هدار، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال بموقع كوبري ك ٢٤.٥٠٠ على مصرف نمرة ٤، وتم الإنتهاء من صب خوازيق كوبري ك ٢.٢٧٠ على مصرف نمرة ٤.



وفيما يخص محطات الرفع بنطاق المصرف.. فقد تم طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ وجارى إجراءات البت الفنى، كما تم طرح عملية إعادة تأهيل عدد من محطات الرفع التى تصب على مصرف كيتشنر بمحافظتى كفر الشيخ والغربية (محطات رفع الحفير القديمة والجديدة ونمرة ٨ الأعلى والسجعاية ومصرف ٤ ومحلة روح)، وطرح عملية توريد (٥) وحدات طوارئ بمركز الطوارئ رقم ٣ بأبو سكين بكفر الشيخ.

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