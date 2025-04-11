الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر"

وزير الري
وزير الري

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعتها من جانب أجهزة الوزارة المختصة (مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء) فى مجالات تأهيل شبكات الصرف المغطى وتطوير المساقى وتأهيل جسور الترع وتأهيل محطات الرفع وتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، وخطوات حسم أى معوقات تؤدى لتعثر هذه المشروعات وتعوق تحقيق أهدافها.

وزير الري يتابع  الموقف التنفيذي لمشروع "تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر"
 

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بالالتزام بالبرامج الزمنية المعدلة للمشروعات التي زال سبب تعثرها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المقررة للمشروعات.


كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم إسناد عمليتين وجارى إعداد مستندات الطرح لعملية ثالثة لتجريف ونزع حشائش المصرف والمصارف الفرعية الواقعة عليه، وتم إصدار أوامر الإسناد لعدد (٢) عملية لتأهيل جسور المصرف وأعمال تكاسى دبش لحماية الميـول الجانبية وإنشاء حائط سـاند، كما يجرى اتخاذ اللازم لطرح عدد (٢) عملية لتوريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لاستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف.


كما يجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٣) كباري على مصارف السياح العمومي والأربعين وام طاحون وعدد (١) نطاق أعشاب، حيث تم صب خوازيق ومخدات كوبري مصب مصرف السياج العمومي، وصب خوازيق والكمرات المسلحة لنطاق أعشاب حفير شهاب الدين، كما يجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٤) كباري على المصارف الفرعية وعدد (١) هدار، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال بموقع كوبري ك ٢٤.٥٠٠ على مصرف نمرة ٤، وتم الإنتهاء من صب خوازيق كوبري ك ٢.٢٧٠ على مصرف نمرة ٤.


وفيما يخص محطات الرفع بنطاق المصرف.. فقد تم طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ وجارى إجراءات البت الفنى، كما تم طرح عملية إعادة تأهيل عدد من محطات الرفع التى تصب على مصرف كيتشنر بمحافظتى كفر الشيخ والغربية (محطات رفع الحفير القديمة والجديدة ونمرة ٨ الأعلى والسجعاية ومصرف ٤ ومحلة روح)، وطرح عملية توريد (٥) وحدات طوارئ بمركز الطوارئ رقم ٣ بأبو سكين بكفر الشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموارد المائية والري الحماية من أخطار السيول حماية الشواطيء شبكات الصرف المغطى مصلحة الميكانيكا والكهرباء وزارة الموارد المائية

مواد متعلقة

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن بالربع الأول من 2025

وزير الزراعة يبحث مع أمين مجلس الأعمال الكويتي المصري تعزيز الاستثمارات بالقطاع

الري: ⁠استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التوسع بزراعات الأرز

وزير الزراعة يبحث مع وزيرة المالية الكويتية زيادة فرص الاستثمار في مصر

وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

وزير الزراعة يشارك بالجلسة الرئيسية للاجتماع الـ49 لمجلس مساهمي هيئة الاستثمار والإنماء بالكويت

الزراعة: 3.1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح بالموسم الحالي

الزراعة تكشف جهود تنمية صناعة الدواجن.. إنتاج 1.5 مليار دجاجة و14 مليار بيضة في العام.. و3.5 مليون فرصة عمل يوفرها القطاع في مصر

الأكثر قراءة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية