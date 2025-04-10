صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن بالربع الأول من 2025

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري اعتبارا من أول يناير حتى نهاية مارس 2025،

وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د. محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري والذي كشف أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، بطاطا، رمان، ثوم طازج، فراولة طازجة، فاصولية (طازجة + جافة)، جوافة، طماطم طازجة.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و٣٢٨ ألفا و٩٠٢ طن، بالإضافة إلى تصدير ٤٩٢ ألفا ٧٦٣ طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ٩٦ ألفا و٣١٣ طنا من الفاصوليا (طازجة + جافة)، لتحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتلت البطاطا، المركز الرابع بإجمالي ٧٧ ألفا و٤٥٨ طنا، واحتلت الفراولة على المركز الخامس بإجمالي ٢٩ ألفا و١٦٢ طنا، واحتلت الطماطم الطازجة على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي ٢٨ آلاف و١٩٥ طنا، في حين احتل البصل على المركز السابع في الصادرات بإجمالي ٢٦ ألفا و٤١٠ آطنان.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت ٩٧٤٥ طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الجوافة على المركز التاسع بإجمالي ٧٨٣٥ طنا، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي ٢٣٧٢ طنا.

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