الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة جديدة لوسائل النقل

تعريفة جديدة
تعريفة جديدة

 اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين.

 وتم تعديل تعريفة الركوب داخل المحافظة بحيث تكون تعريفة السرفيس داخل المحافظة 4.5 جنيه، وتعريفة التاكسي داخل نفس الحي 15 جنيها، ومن حي إلى حي تاني أو تالت 20 جنيها، ومن حي إلى حي رابع 25 جنيها ... وتعريفة مشروع النقل الداخلي 4 جنيهات، وتعريفة خط الديبة 14 جنيها، وخط شادر عزام 21 جنيها، وخط القابوطي الجديد و44 عمارة 8 جنيهات، وخط الحي الإماراتي بداية من شارع أسوان  5.5 جنيه، وخط الحي الإماراتي بداية من الزهور 5 جنيهات، و خط بورسعيد بورفؤاد 7 جنيهات.

 وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات، جاءت كما يلي: خط بورسعيد المرج 105 جنيهات، وبورسعيد الإسماعيلية 47 جنيها، وبورسعيد السويس 90 جنيها، بورسعيد  الزقازيق 92 جنيها، وبورسعيد فاقوس 75 جنيها،  وبورسعيد القنطرة غرب 39 جنيها، وبورسعيد المنزلة 40 جنيها، وبورسعيد دمياط 32 جنيها، وبورسعيد دمياط الجديدة 50 جنيها، وبورسعيد المنصورة 64 جنيها، وبورسعيد المحلة الكبري 92 جنيها، وبورسعيد طنطا 93 جنيها، وبورسعيد الإسكندرية 120.5 جنيه.

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أسعار تعريفة الركوب الجديدة ارقام الابلاغ عن مخالفات تعريفة الركوب اسعار تعريفة الركوب

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