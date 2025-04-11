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ثقافة وفنون

طلب مفاجئ من شمس البارودي بشأن مسلسلي الإمام عبد الحليم محمود والمراغي

شمس البارودي
شمس البارودي

 فاجأت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، جمهورها بطلب الدولة بإعادة تقديم مسلسلي الإمام عبد الحليم محمود والمراغي لزوجها الفنان الراحل حسن يوسف: في ميزان حسناته.

 

في هذا السياق، كتبت عبر فيس بوك: أيوة نفسي يا حبيبي الدولة تعيد عرض مسلسل الشيخ عبد الحليم محمود ومسلسل الشيخ المراغى كانوا روعه كل عمل ٣٠ حلقة في ميزان حسناتك ياروح قلبي.

 

على الجانب الآخر، تحدثت الفنانة شمس البارودي، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الفنان حسن يوسف، ونجلها الصغير عبدالله، الذي رحل عن عالمنا قبل عام من وفاة والده، إثر غرقه.

 

وكتبت شمس البارودي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: حبيبي يا حسن يا حبيبي يا عبد الله، رأيت الراحة والسعادة في وجهكم بعد صعود الروح لبارئها، ابني رأيته بعد تسليم روحه لخالقها ووجهه نور وهادئ وضممته لصدرى وقبلته وعاتبته أن سبقنى لله واستودعته وحمدت وشكرت، وقلت اللقاء في دار الحمد بإذن الله يا شهيد يا رب.

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