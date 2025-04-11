بعد تجديد تعاقده رسميًا، تعرف على بطولات محمد صلاح مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد تعاقد لاعبه الدوري المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

وتستعرض فيتو فى السطور التالية عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده رسميًا.

عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019.

الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020.

السوبر الأوروبي موسم 2019 – 2020.

كأس العالم للأندية 2020.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2022.

كأس الرابطة الإنجليزية عامى 2022 و2024.

كأس الدرع الخيرية 2023.

أعلن نادي ليفربول، تقديم خدمة مجانية لجماهيره احتفالًا بالعقد الجديد للدولي المصري محمد صلاح بطباعة قميصه “M. Salah – 11” مجانًا للجمهور على جميع قمصان موسم 2024-2025.

وقال النادي الإنجليزي عبر بيان رسمي لجمهوره: “سواءً كنتم ترغبون في اقتناء أحدث طقم أساسي أو إضافة قميص جديد إلى مجموعتكم، فهذا هو الوقت الأمثل للحصول على قميص صلاح بعد أن مدد النجم المصري عقده رسميًا مع الريدز”.

وأكد النادي أن هذا العرض الخاص بقميص محمد صلاح سينتهي يوم الإثنين 14 أبريل الجاري في إطار احتفالات ليفربول بتجديد عقد الملك المصري.

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