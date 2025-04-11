الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

برفقة أوكا ولوكا، مي كساب تطرح كليب "إحنا أهو"

مي كساب وأوكا ولوكا
مي كساب وأوكا ولوكا

 طرحت النجمة مي كساب عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب "إحنا أهو"، بالاشتراك مع زوجها أوكا، وعلي لوكا.

أغنية "إحنا أهو" من كلمات علي لوكا، وألحان مي وأوكا ولوكا، والكليب من إخراج مي المهدي، وتبدأ بهذه الكلمات:

"ده اللي حاولتوا وعدتوا وزدتوا

وغيرتوا الوشوش وكذبتوا

يا ناس عايزة تفرقنا

أديكو خسرتوا ما كسبتوا

إحنا أهو، فل أهو، ورد أهو، عزوة أهو، صحبة أهو، لمة أهو، إحنا العلامة"

 

يذكر أن مي كساب شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "المداح 5"، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

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