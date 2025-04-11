الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد تجديد تعاقده مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أبدى محمد صلاح نجم منتخب مصر سعادته الغامرة بتجديد تعاقده مع نادى ليفربول الإنجليزى.

قال محمد صلاح فى تصريحات للموقع الرسمى لنادي ليفربول: "بالطبع أنا متحمس جدًا، لدينا فريق رائع الآن، فى السابق كان لدينا فريق رائع أيضًا، لكننى وقّعت لأننى أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم التى أقدمها".

وأضاف صلاح: "قضيت أفضل سنواتى هنا، لعبت ثمانى سنوات، وآمل أن أستمر لعشر سنوات أخرى، أستمتع بحياتى هنا، وأستمتع بكرة القدم، عشت أفضل سنوات مسيرتى".

واستكمل: “أود أن أقول للجماهير أنا سعيد جدًا بوجودى هنا، انضممتُ إلى هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معًا، استمروا فى دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل”.

و أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد تعاقد لاعبه الدوري المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025 بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

وقال نادي ليفربول في موقعه الرسمي صباح اليوم الجمعة أن جناحه المخضرم الذي تمتع بموسم ناجح مع الفريق وقع على العقد الجديد ليربط مستقبله بقميص الريدز للفترة المقبلة.

وحسب ما أعلن ليفربول اليوم فلن يكتفي محمد صلاح بثمان سنوات لعبها مع الفريق وسيكون جزءًا من خطط أرني سلوت المدير الفني للفريق خلال السنوات المقبلة.

ولم يعلن الريدز بعد عن تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع الفريق سواء من حيث المدة أو الجانب المادي.

نجح محمد صلاح - 32 عامًا - خلال الموسم الحالي 2024-2025 في التأكيد على جدارته بالاستمرار بين أفضل لاعبي العالم من خلال ظهوره المميز في الملعب.

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