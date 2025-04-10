الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال زوج سقطت زوجته من أعلى عقار بدار السلام

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تستمع نيابة  دار السلام الجزئية، الي اقوال زوج سيدة لقيت مصرعها، عقب سقوطها من أعلي سطح عقار منزلها الكائن بدائرة القسم، بسبب خلافات مع زوجها وضربه المتكرر لها.

وأقر الزوج بوجود خلافات مستمرة بينهما، وأنه ليس له علاقة بسقوطها من أعلي العقار، وقررت النيابة حجزه علي ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات أن الزوج كان دائم الاعتداء علي المتوفاه بالضرب مما دفعها إلي التخلص من حياتها، عقب مرورها بحالة نفسية سيئة.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفاه، أنها مصابة بكسور وكدمات بسائر الجسد، وأمرت بعرضها علي الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وملابسات حدوثها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار في ظروف غامضة بدار السلام.
وتبين من التحريات أن المتوفاه سيدة في عقدها الثالث، تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة وجود خلافات متكررة مع وزوجها، فتخلصت من حياتها بالقفز من أعلى سطح العقار التي تقيم فيه، وحرر محضر بالواقعة.

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