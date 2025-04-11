الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة الجديدة

زيادة اسعار البنزين
زيادة اسعار البنزين والسولار اليوم،فيتو

سعر لتر بنزين 95، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية للأسعار كل 3 أشهر.

وشملت الزيادة الجديدة رفع سعر لتر بنزين 95 بقيمة 2 جنيه، ليصبح السعر الجديد 19 جنيهًا للتر بدلًا من 17 جنيهًا.

تأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة لمواكبة المتغيرات العالمية في أسعار الطاقة، وتقليل العبء عن الموازنة العامة، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.

سعر لتر بنزين 95 الجديد: 19 جنيهًا للتر.
سعر لتر بنزين 95 القديم: 17 جنيهًا للتر.

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بعد زيادة البنزين والسولار، اجتماع عاجل لمحافظ القاهرة لإقرار التعريفة الجديدة

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الجيزة تعلن التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار خلال ساعات

قيمة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

ويطبق قرار الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢- سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣- سعر بنزين 80  من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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