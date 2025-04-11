مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

تسبب قرار وزارة البترول بتطبيق «الزيادة الجديدة» فى أسعار أسطوانات الغاز المنزلية وأسعار المواد البترولية بداية من صباح اليوم وهي تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 200 جنيه وأسطوانة البوتاجاز التجاري 400 جنيه، فى حالة من الارتباك داخل الأسواق، فيما ساد الغضب بين المواطنين، بسبب ذلك الارتفاع الذى وصفوه بـ«غير المبرر»، خاصة في ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز.

وأشار مراقبون إلى أن هذا الارتفاع في أسعار أسطوانات البوتاجاز سيودي إلى ارتفاع كبير في الأسعار خاصة في المنتجات والمحلات التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز التجارية

ارتفاع استيراد غاز البوتاجاز لعدم توافرها

وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أن أسباب رفع أسطوانات الغاز والمازوت يعود إلى تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار الدولار بما يزيد على 300 % خلال الآونة الأخيرة، ومصر تعمل على استيراد غاز البوتاجاز من الخارج بشكل كبير لعدم توافر ما يسد احتياجات السوق المحلية ولمنع حدوث أي خلل، مشيرًا إلى أن السوق العالمية لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار لاستقرارها بشكل كبير برغم الاضطرابات العالمية.



وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في إطار محاولات الحكومة لتغطية تكلفة الإنتاج المتزايدة التي تأثرت بعوامل محلية وعالمية، بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية وارتفاع اسعار الدولار بشكل كبير في السوق

اسعار الوقود الجديدة

اسعار البنزين اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...

بنزين 95.. 19 جنيها لتر

بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80. 15.75 جنيه لتر

السولار.... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

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