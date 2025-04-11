الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

سعر أسطوانة البوتاجاز،فيتو
سعر أسطوانة البوتاجاز،فيتو
ads

تسبب قرار وزارة البترول بتطبيق «الزيادة الجديدة» فى أسعار أسطوانات الغاز المنزلية وأسعار المواد البترولية  بداية من صباح اليوم وهي تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 200 جنيه وأسطوانة البوتاجاز التجاري 400 جنيه،  فى حالة من الارتباك داخل الأسواق، فيما ساد الغضب بين المواطنين، بسبب ذلك الارتفاع الذى وصفوه بـ«غير المبرر»، خاصة  في ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز.

 وأشار مراقبون إلى أن هذا  الارتفاع في أسعار أسطوانات البوتاجاز سيودي إلى ارتفاع كبير في الأسعار خاصة في المنتجات والمحلات التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز التجارية 

 

 

ارتفاع استيراد غاز البوتاجاز لعدم توافرها 

 

وأكد  مصدر بالهيئة العامة للبترول أن أسباب رفع أسطوانات الغاز والمازوت يعود إلى تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار الدولار بما يزيد على 300 % خلال الآونة الأخيرة، ومصر تعمل على استيراد غاز البوتاجاز من الخارج بشكل كبير لعدم توافر ما يسد احتياجات السوق المحلية ولمنع حدوث أي خلل، مشيرًا إلى أن السوق العالمية لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار لاستقرارها بشكل كبير برغم الاضطرابات العالمية.


وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في إطار محاولات الحكومة لتغطية تكلفة الإنتاج المتزايدة التي تأثرت بعوامل محلية وعالمية، بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية وارتفاع اسعار الدولار بشكل كبير في السوق

اسعار الوقود الجديدة 

اسعار البنزين اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...  
بنزين 95..  19 جنيها لتر 
بنزين 92..  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80.  15.75 جنيه لتر 
السولار.... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه 
وطن الغاز الصب 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسطوانات الغاز أسعار المواد البتروليه اسعار الوقود الجديدة الكيروسين بنزين 95 بنزين 92 لتر بنزين 80 سعر اسطوانة البوتاجاز سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي أسطوانة البوتاجاز المنزلي

مواد متعلقة

سيدي كرير للبتروكيماويات تحقق صافي ربح 2.539 مليار جنيه

البترول يُطلق مشروعا طبيا بسفاجا لخدمة أكثر من 57 ألف مواطن

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة إمارات مصر عن العام المالي 2024

رغم انخفاضه عالميًّا، مصادر رسمية تتوقع زيادة أسعار الوقود

بدوي يبحث مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري التعاون المشترك

وزير البترول يناقش مع رئيس ايني الإيطالية برنامج خطط توسع الأعمال في مصر

وزير البترول يشارك بمؤتمر OMC Med Energy 2025 بإيطاليا

7 مليارات يورو استثمارات فرنسية لإقامة مجمع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر

الأكثر قراءة

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

أخبار مصر: زيادة أسعار الوقود والبترول تبرر، مصير رغيف الخبز، ارتفاع تعريفة الركوب، هذا ما فعله الزمالك مع الونش بسبب الأهلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

استقالة الملياردير بشير المصري من جامعة هارفارد بعد مزاعم قضائية بمساعدة حماس

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

منوعات

المزيد

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية