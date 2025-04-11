الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

خطة تقشف بالسكك الحديدية بعد زيادة أسعار السولار

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

بدأت  الهيئة القومية للسكك الحديدية تنفيذ خطة خاصة بها لتوفير الوقود وتقليل خسائرها بعد زيادة أسعار السولار اليوم  بمعدل واحد جنيه للتر الواحد.

شددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على قطاع التشغيل والصيانة وكافة القطاعات الاهتمام بتوفير الوقود قدر الإمكان والعمل على إلغاء بعض الرحلات الخاسرة لتوفير الوقود لما يمثله من ضغط على الاسعار وعلى تكلفة الرحلات. 

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية  للسكك الحديدية إن أسعار السكك الحديدية وخاصة على بعض الخطوط التى لم تتحرك منذ 12 عاما وخسائر السكك الحديد  وصلت 5 مليار سنويا ولا بد من إعادة تقييم الأسعار بالشكل الذى يراعى تقليص الخسائر وفى نفس الوقت يراعى ظروف الراكب المتوسط الدخل.


تذاكر السكك الحديد

وأكد ان البترول هى الأخرى عدلت أسعار السولار التى تستخدمه السكك الحديدية عدة مرات خلال الفترة الماضية ومع ذلك لم تقوم السكك الحديد بزيادة أسعار النقل للركاب وخاصة على الخطوط المميزة مما  يساهم فى  زيادة الضغوط على السكك الحديدية.

كما أكد أن السولار يمثل أكثر من 40% من تكلفة  تذكرة الراكب ويقسم باقى أعمال الصيانة للقطارات والسكك الحديدية، بالإضافة لرواتب العاملين بالسكك الحديدية، جميعها تمثل 60% من تكلفة تذكرة الراكب  ولهذا فإن تحريك الأسعار فى المواد البترولية يتبعة زيادة فى تكلفة الرحلة وهو ما يجعل أسعار التذاكر لا بد من إعادة تحريكها. 

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