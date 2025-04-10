الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب تغيرات الطقس المفاجئة

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في الأيام المقبلة.

تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

وحذرت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد"، من تخفيف الملابس في الفترة الحالية، لتجنب الإصابة بنزلات البرد في ظل التغيرات الجوية المفاجئة في الربيع، وانخفاض درجات الحرارة خلال الصباح الباكر والليل.

تجنب ارتداء الملابس الصيفية

وتابعت: "بلاش نرتدي الملابس الصيفية دلوقتي لأن درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض الحاد، وهذا ما نشهده طوال فصل الربيع مع التغيرات الجوية الحادة".

ولفتت إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع تسجيل القاهرة 22 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يؤثر على انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.



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