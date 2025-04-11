الجمعة 11 أبريل 2025
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زيادة أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين، فيتو
أسعار البنزين، فيتو
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زيادة أسعار البنزين والسولار، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

 أسعار البنزين والسولار الجديدة

وأصبحت الأسعار كالآتي:

 


أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.
 

٢-سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
 

٣-سعر بنزين 80  من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.
 

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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