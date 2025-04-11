الجمعة 11 أبريل 2025
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الجيزة تعلن التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار خلال ساعات

زيادة التعريفة، فيتو
زيادة التعريفة، فيتو

رفع أسعار البنزين، أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المهندس عادل الجزار محافظ الجيزة سيعلن صباح اليوم الجمعة  التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث سيتم إعلان رفع التعريفة بمواقف السرفيس ومواقف الأقاليم.

 

بعد زيادة البنزين والسولار، اجتماع عاجل لمحافظ القاهرة لإقرار التعريفة الجديدة

زيادة أسعار البنزين والسولار (إنفوجراف)

وكشف المصدر لفيتو عن أن الزيادة ستتوافق مع  أسعار البنزين التى تم إعلانها حيث سيتم الزيادة وفقا لعدة اعتبارات منها "طول خط السير،عدد الكيلوات المقطوعة".


وكانت قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.
 

٢-سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
 

٣-سعر بنزين 80  من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
 

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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