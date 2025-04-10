طرح كوبرا تيرامار لأول مرة بالسوق المحلية

طرح الوكيل الرسمي للعلامة الفارهة كوبرا في مصر، الطراز كوبرا تيرامار الجديد كليًّا للمرة الأولى في السوق المحلية، حيث تنتمي السيارة لفئة سيارات الـSUV المدمجة وتجمع ما بين التصميم الرياضي والابتكارات التقنية المتطوّرة.

وبالنسبة للفئة السعرية، جاءت الفئة Impulse Terramar بسعر يبلغ 2,449,000 جنيه مصري، مما يجعله سعر يلائم جميع الفئات المجتمعية.

تَتبنى كوبرا تيرامار الجديدة كليًّا اللغة التصميمية الأحدث للعلامة "كوبرا"، وهو ما يَنعكس من خلال المقدّمة البارزة التي تُشبه "أنف سمك القرش"، وغطاء المحرك الطويل بخطوطه المموّجة مفتولة العضلات. ومِن بين أبرز اللمسات الخارجية الأخرى يُمكن ذِكر المصابيح الرئيسية فئة Ultra Matrix LED، والعجلات الرياضية قياس ١٩ بوصة فئة Cosmic Cooper أو Spectrum Silver، والمصابيح الخلفية ثلاثية الأبعاد فئة LED مع شريط ضوئي يمتد بعرض السيارة وشعار "كوبرا" المُضيء في المنتصف، بخلاف الزجاج المظلّل وعاكس الهواء الخلفي هجومي الطابع الذي يتضمّن مخارج عادم جذّابة، وكذلك الجناح المُدمج بالسقف، وغيرها من اللمسات الرياضية المميّزة. ويُمكن للعملاء الاختيار ما بين ثمانية ألوان مختلفة للطلاء الخارجي، من بينهم ثلاثة ألوان جديدة بالكامل وهم Fiord Blue، وCosmos Blue، وDark Void.

تُصنّف كوبرا تيرامار في مرتبة أعلى على صعيد الحجم مِن الشقيق فورمنتور، من خلال طول إجمالي يبلغ ٤.٥١٩ ملم، وعرض عام يبلغ ١.٨٦٣ ملم، في حين يبلغ الارتفاع ١.٥٨٤ ملم، كما يبلغ طول قاعدة عجلاتها ٢.٦٨١ ملم. وتكفي هذه الأبعاد القياسية لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها. وتتوافر كوبرا تيرامار في السوق المصرية عبر فئتين تجهيزيتين فقط، وهما الفئةImpulse Terramar وTerramar Control.

ورغم الخطوط الخارجية التي بدا تصميمها أكثر جرأة وهجومية، فإن المقصورة الداخلية جاءت تستعين بمكوّنات ناعمة الملمس ذات جودة أعلى وتقنيات حصرية متطوّرة. في المجمل، تتضمّن المقصورة التي تضع السائق محور اهتمامها لوحة عدّادات رقمية بالكامل قياس ١٠.٢٥ بوصة (CUPRA Digital Cockpit)، إلى جانب الاستعانة قياسيًا بشاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي Infotainment System عاملة باللمس قياس ١٢.٩ بوصات تشمل شريط تمرير مرئي مُضيء لاستعراض المهام وأدوات التحكّم. وهناك أيضًا نظام صوتي عالي النقاء مكوّن من ١٢ سمّاعة من فئة Sennheiser يولد ٣٦٥ واط.

ومِن بين التجهيزات الداخلية المميّزة الأخرى، يُمكن ذِكر المقاعد الرياضية (Bucket Seats) مع كسوة جلدية أصلية، ومقاعد أمامية يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا في أكثر من اتّجاه مزوّدة بخواص الذاكرة والتدفئة، ومكيّف الهواء الأوتوماتيكي (Climatronic) الذي يُمكن فصل درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة مع لوحة تحكّم خاصة بالركّاب في الخلف، ونظام الإضاءة الداخلي (Interior Ambient Lighting)، وفتحة السقف البانورامية (Skyline)، بالإضافة إلى عجلة قيادة "كوبرا" ثلاثية الأذرع متعددة الاستخدامات ذات كساء جلدي، ومزوّدة بخاصية التدفئة مع Shift Paddles، مع إمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائيًّا، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head-Up Display)، وسقف داخلي أسود اللون، وكاميرا محيطية شاملة (٣٦٠ درجة) تضمّ كاميرتين أحدهما أمامية والأخرى خلفية بخلاف كاميرتين جانبيتين، فضلًا على حساسات الركن في الأمام والخلف، وعتب الأبواب المُضيء (Illuminated Scuff Plates)، وغيرها من التجهيزات الفخمة التي قلما تتواجد في سيارة في فئتها.

على صعيد تجهيزات السلامة والأمان، استفادت كوبرا تيرامار الجديدة من باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة وتجهيزات السلامة والأمان، منها مثبّت ومحدّد السرعة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، بخلاف أحزمة الأمان ثلاثية نقاط التثبيت؛ والمزوّدة بخاصية التذكير عندما ينسي الركّاب ربطها، مع نظام مراقبة السائق، وكذلك سبع وسادات هوائية متنوّعة منها الأمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية-علوية (ستائر)، ووسادة هوائية خاصة بركبة السائق.

جرى تجهيز كوبرا تيرامار بمحرك قوي مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة ١.٤ لترات فئة TSI، يولّد ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة DSG، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون ٩.٣ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٠٥ كلم/ساعة.

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