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تعريفة الركوب تحت المراجعة، تفعيل "غرف الأزمات" بالمحافظات بعد زيادة أسعار الوقود

زيادة التعريفة، فيتو
زيادة التعريفة، فيتو
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رفع أسعار البنزين، أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تابعت مع المحافظين الإجراءات المتخذة من المحافظات لتحديد  أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين.

 

زيادة أسعار البنزين والسولار (إنفوجراف)

زيادة أسعار البنزين والسولار

وطالبت الوزيرة المحافظين بسرعة دراسة تحريك التعريفة الحالية وإعلان الجديدة حال رفعها، حتى لا يستغل السائقون المواطنين ويقومون برفعها بقيمة أكبر من التى سيتم إقرارها.


غرف العمليات وإدارة الأزمات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

وكانت قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80  من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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