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ثقافة وفنون

هبة مجدي: شخصية مريم في استنساخ مرهقة، وسعيدة بالتعاون مع سامح حسين

هبة مجدي، فيتو
هبة مجدي، فيتو

أكدت الفنانة هبة مجدي أن شخصية مريم التي تقدمها ضمن أحداث فيلم استنساخ عرضتها للإرهاق الشديد، وخاصة أنها مختلفة وجديدة عليها ولم تقدمها من قبل.

 

وقالت في تصريحات لفيتو إنها سعيدة بالتعاون مع سامح حسين، وأتمنى تكرار التعاون مرة أخرى.

 

قصة فيلم استنساخ لـ سامح حسين

وتنتمى أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق.. حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

 

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ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عما قدمه قبل ذلك من أفلام كوميدية.. وتشارك هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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هبه مجدي استنساخ سامح حسين فيلم استنساخ

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