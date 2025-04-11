على عهدة ميدو: رمضان صبحي خارج حسابات الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز ليس في حسابات القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وقال ميدو في تصريحات لشاشة قناة أون سبورت: "رمضان صبحي لاعب كبير جدًّا لكن ليس ضمن قائمة اللاعبين الذي يرغب في ضمهم الزمالك فى الفترة الحالية".

ملف زيزو

وعن ملف زيزو فأكد ميدو أن اللاعب قدم طلب لنادي الزمالك للحصول على المستحقات ونحن سنقدم أوراقنا تثبت حقوقنا لوالد زيزو.

وواصل: "هناك لاعبون لديهم انتماء وتفضل الخروج من الباب الكبير أو البقاء والتعامل كأساطير للنادى، وهناك من يختار طريق آخر".



وشدد ميدو في تصريحاته: "عندما جاء عرض نيوم السعودي لضم زيزو، كان هناك تخوف من عودة اللاعب لمصر، فطلبوا وضع بند يضاعف مبلغ التعاقد حال عودة اللاعب وتم الرفض من قبل النادي السعودي".



وأضاف: "زيزو جاله عرض آخر من الشباب بقيمة 8 ملايين دولار أثناء اللجنة المعينة، ودا كان عرض حقيقي فعلًا ولكن لم يتم اتخاذ قرار الموافقة عليه".



وأتم: "أطالب الجماهير بعدم نسيان أن هناك 3 نقاط يجب خصمهم من الأهلي للانسحاب من مباراة القمة وأن قرار الرابطة الذي خرج عكس قراراتهم في السابق كما طبق على الزمالك، ورحيل مجلس إدارة الزمالك سيؤخر النادي لسنوات قادمة، ولا توجد نية لهذا المجلس تقديم استقالتهم بعد الأحداث الأخيرة".

وودع الزمالك بطولة الكونفدرالية من دور ربع النهائي في مفاجأة من العيار الثقيل بعد الخسارة أمام ستيلينبوش بهدف نظيف إيابًا والتعادل سلبيًّا ذهابًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.