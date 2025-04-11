الجيزة تشهد حملة مكثفة لرفع كفاءة الطرق والنظافة في كرداسة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كرداسة جهودها الحثيثة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال حملة شاملة لتحسين البنية التحتية والنظافة.



رفع كفاءة الطرق في منطقة برك الخيام

وتركز الحملة على عدة محاور رئيسية، تشمل رفع كفاءة الطرق في منطقة برك الخيام، وإزالة تامة للقمامة والمخلفات المتراكمة، بالإضافة إلى تطوير شامل لشارع ناهيا الممتد حتى بولاق الدكرور.



ويشرف على هذه الجهود الميدانية اللواء عادل برغش رئيس مجلس مدينة كرداسة، والأستاذ معتز الفاو نائب رئيس المجلس، إلى جانب ياسر عنتر من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، وفرق العمل المرافقة.



وتهدف هذه الحملة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في كرداسة والمناطق المحيطة، من خلال توفير طرق آمنة ونظيفة، وبيئة صحية خالية من المخلفات.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.



وأكد اللواء عادل برغش استمرار هذه الجهود يوميًّا، ومتابعة تنفيذ الأعمال بدقة لضمان تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن التعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمواطنين هو أساس النجاح في تحقيق هذه الأهداف.

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