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رياضة

منتخب الناشئين يختتم اليوم استعداداته لمواجهة أنجولا في ملحق تصفيات كأس العالم

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، يختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، استعداداته لخوض مباراته المصيرية أمام منتخب أنجولا، في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا مساء اليوم، على الملعب الفرعي المخصص له تحت قيادة مدربه أحمد الكاس، يتضمن بعض تدريبات الجري والاحماء، إلى جانب بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، إلى جانب فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء.

منتخب مصر للناشئين، فيتو
منتخب مصر للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر أنجولا 

وتقام المباراة في التاسعة مساء غدا السبت، في إطار مواجهتي الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 عاما، بين أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدور الأول، بكأس الأمم الأفريقية في المغرب.

 

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام نظيره الأنجولي، في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر.

المنتخب الوطني تحت 17 عاما بالقميص الأحمر أمام أنجولا

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب أنجولا القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب وعمر رواش المنسق الأمني.

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