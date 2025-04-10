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رياضة

الدوري المصري الممتاز، مودرن سبورت يتقدم على إنبي 0/1 في الشوط الأول

إنبي ومودرن سبورت،
إنبي ومودرن سبورت، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي ضد مودرن سبورت بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي تجري اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد مسعد هدف مودرن سبورت في مرمى إنبي في الدقيقة 45+1.

تشكيل إنبي ضد مودرن سبورت 

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: خالد أحمد، أحمد صبيحة، أحمد خليل كالوشا، محمد حامد.

خط الوسط: أحمد العجوز، علي محمود، علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفا، محمد شريف حتحوت.

وجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى وصلاح زايد، وأحمد زكي ومحمد سمير، وحسام إيفونا وسيف الدين عصام، وزياد كمال ومهاب سامي، ومودي ناصر

تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، معتز زدام، محمد مسعد.

خط الهجوم: حسام حسن، أحمد عاطف.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، علي زعزع، خالد رضا، محمد صبري، محمد هلال، أرنولد إيبا.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز

1- زد إف سي 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4- سموحة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة

6- الإسماعيلي 17 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- مودرن سبورت 12 نقطة.

9- إنبي 12 نقطة.

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