الخميس 10 أبريل 2025
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تشكيل لجان جرد مخازن مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية

مستشفى شرق المدينة،
مستشفى شرق المدينة، فيتو

شكلت وزارة الصحة لجانا للجرد الكامل لجميع مخازن مستشفى شرق المدينة التخصصى وورشة عمل مكثفة لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفى، وذلك طبقا لتعليمات الدكتورة.مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الافريقى لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالاسكندرية أن التشكيل تم بالتنسيق وتحت إشراف الدكتور عبد الله الفرماوى"مدير مستشفى شرق المدينة.

وأضافت أن اللجنة بدأت أعمالها اليوم، لتشمل مخازن المستلزمات الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوى  ومخزن المطبوعات والمفروشات ومخازن المنظفات ومخزن المستديم ومخازن الكهنة، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في أعمالها الأسبوع القادم لتشمل جميع مخازن المستشفى بالتتابع طبقا لخطة مسبقة للحفاظ على الموارد وإدارة سلسلة الإمداد وللمراقبة والمتابعة المستمرة لمعدلات الاستهلاك بالمستشفى.

وأضافت ميرفت السيد"، أيضا أنه تم التنسيق لعمل ورشة عمل مكثفة على رأس العمل لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية بالمستشفى والتى ستستمر لمدة ٣ أيام متتالية بالتعاون مع المركز الافريقى لخدمات صحة المرأة

وأكدت أهمية الورشة التي تسهم في الوقاية من التعرض لأي عدوى قد تنعكس على المرضى في المستشفيات، حيث تقدم الورشة مهارات عديدة للفريق الطبى عبر الوقاية من حدوث العدوى واكتشافها من مصدرها الرئيسي في حال حدوثها. وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة في الورشة تؤكد حرص إدارة المستشفى على وُجود الكوادر الطبية القادرة على الوقاية من حدوث العدوى والاستقصاء الوبائي.

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