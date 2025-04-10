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تموين الإسكندرية يضبط لحوما فاسدة ومعسل مجهول المصدر

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية يضبط لحوم فاسدة

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية

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حيث قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على نطاق الإدارة.

و التى أسفرت عن تحرير محضر اداره وتشغيل مصنع لتصنيع دخان المعسل بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة وحيازة كمية من العسل الأسود بدون مستندات داله على الحيازة والاستخدام بكمية قدرها واحد طن (١٠٠٠ كجم) وكذلك حيازة كمية من دخان المعسل سائب منتج نهائي لكميه قدرها (١٥٠كجم) بدون بيانات ومجهولة المصدر


ضبط أحد محلات الجزارة وذلك لحيازته وعرضه وبيعه كميه من اللحوم  المستورده والكبد والدهون  تظهر عليها علامات الفساد والتلف وبدون بيانات ومجهوله المصدر لكميه قدرها ٦٥٠ كجم

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات 
 

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تموين الإسكندرية بالاسكندرية المهندس السيد حرز الله

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