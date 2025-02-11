ضبط شخصين بدمياط لإطلاق أعيرة نارية تجاه الكلاب الضالة مما أدى إلى نفوقها

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط، من ضبط شخصين بدمياط لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكلاب الضالة مما أدى إلى نفوقها.

إطلاق أعيرة نارية تجاه الكلاب الضالة مما أدى إلى نفوقها





تلقى مركز شرطة دمياط بلاغا من (مندوبة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان) بتحصلها على مقطع فيديو من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) متضمنًا قيام شخصين (بحوزة أحدهما بندقية خرطوش) بإطلاق أعيرة نارية تجاه كلبين مما أدى إلى نفوقهما وذلك بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه (مالك عقار، صياد - مقيمان بدائرة المركز).





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف مالك العقار باستعانته بالثاني للقضاء على الكلاب الضالة بالبندقية الخرطوش المرخصة له "المضبوطة بحوزته" نظير مبلغ مالي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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