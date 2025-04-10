الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

محمود راتب يطرح أغنية جديدة بعنوان مش هقدر

محمود راتب
محمود راتب

طرح المطرب الشاب محمود راتب أغنية جديدة بعنوان “مش هقدر”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تعاون راتب من خلالها مع الشاعر محمد عودة والموزع الموسيقي وليد الميمني.

 

ووضع محمود راتب الألحان للأغنية، حيث أكد أنه يحب أن يلحن أغانيه التي يؤديها، خاصة إذا شعر بأن كلمات الأغنية تناسبه، وتتناسب مع اللون الموسيقي الذي يغنيه.

 

المطرب محمود راتب

 

وكان قد طرح المطرب الشاب محمود راتب منذ عدة أشهر أغنية عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم “ قلبت بجد” والتي صور لها فيديو كليب بالعاصمة اللبنانية بيروت 


وقال محمود راتب أنه صور الأغنية مع المخرجة اللبنانية الشهيرة راندا القديح ببعض المناطق في مدينة بيروت، حيث تم التصوير قبل الأحداث المؤسفة التي تشهدها لبنان حاليًا

وأضاف راتب أنه بالرغم من انتهاء تصوير الأغنية منذ فترة ليست بالقليلة لكنه كان متردد في طرحها بسبب أحداث حرب لبنان، إلا أنه كان مرتبطًا ببعض العقوبات والمواعيد مع الشركة المنتجة للأغنية

 

وأغنية قلبت بجد من كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان محمود راتب وتوزيع وليد الميمني وأخرجت الكليب راندا القديح

 

يذكر أن المطرب محمود راتب طرح منذ فترة أغنية بعنوان “ كل العيون”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، كما طرح بعدها دعاء ديني يحمل عنوان “عشان أتوب”

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المطرب الشاب محمود راتب محمود راتب المطرب محمود راتب

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