"الهيبة والمعلمة" دويتو جديد لـ عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ

طرح الفنان طارق الشيخ، دويتو جديدا مع الفنان عبد الباسط حمودة بعنوان الهيبة والمعلمة (شغلنهم إحنا غيرهم )، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”

كليب الهيبة والمعلمة كلمات “محمود سوستا”، ألحان “خالد سلطان” توزيع “شيندى وخليل” صولوهات “بندق مزيكا”

على الجانب الآخر، كان قد أعرب المطرب الشعبي طارق الشيخ، عن استيائه من عدم التقدير في الساحة الغنائية عكس الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه في السابق كان هناك تقدير ونظام، متابعا: إحنا دلوقتي في سمك لبن تمر هندي محدش داري بحد، الأول كان كل واحد له ميعاده.

وأضاف طارق الشيخ خلال لقائه مع "فيتو": في الأول كان معروف مواعيد نزول ألبومات المطربين الشعبية بنظام، حتى سوق المزيكا بشكل عام كان منظم وكنا بنساعد بعض.

وانتقد طارق الشيخ كثرة أغاني المهرجانات، قائلا:" دلوقتي ممكن ينزل في اليوم 50 مهرجانا، وفي السابق كان سوق المزيكا معتمد علي الألبوم، وكان وقتها فيه احترام وتقدير للمطربين بين بعضهما البعض، مضيفا: إحنا مثلا لو 4 مطربين شعبي نزلنا في وقت واحد هنبوظ شغل بعض.

وأكد طارق الشيخ في اللقاء أن المنتجين أيضا كانوا يحترمون مواعيد بعضهم البعض من حيث وقت نزول الألبوم، وكان هناك تقدير واحترام

متابعا: زمان الألوان كانت مختلفة كنت ممكن تلاقي ألبوم شعبي نازل ومعاه ألبوم تاني مختلف، ولكن في الوقت الحالي البعض يصارع من أجل النجاح على حساب زميله الآخر.