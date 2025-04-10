السجن المشدد 7 سنوات لمدرس هتك عرض تلميذة داخل مدرسة بالعمرانية

قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد 7 سنوات في واقعة اتهامه بهتك عرض تلميذة داخل مدرسة حكومية في منطقة العمرانية بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن "م.ش"، مدرس لغة عربية، بدائرة قسم شرطة العمرانية، محافظة الجيزة، في يوم 29 سبتمبر 2024، دائرة قسم شرطة العمرانية، هتك عرض المجني عليها الطفلة، تبلغ من العمر 12 عاما، مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وبنيانها وعدم تميزها، حال كونه من المتولين ملاحظتها أو ممن لهم سلطة.

وبسؤال الطفلة المجني عليها، استدلالا بتحقيقات النيابة العامة قررت قيام المتهم مدرس اللغة العربية بالمدرسة بالاعتداء عليها، وذلك عقب انتهاء الحصة الدراسية بعد أن أخرج زملائها من الفصل.

واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة الذي أكد أن نجلته أبلغته باعتداء مدرس اللغة العربية عليها أثناء تواجدها بالمدرسة، وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليه وأقر بارتكاب الواقعة.

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