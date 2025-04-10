مي القاضي ترد على منتقدي دور الراقصة في العتاولة 2 (فيديو)

ردت الفنانة مي القاضي، على ترند رقصة "انتي الوحش اللي ما بيريحش" ومنتقدي دور الراقصة في مسلسل العتاولة 2، قائلة: "أتقبل كل الآراء سواء كانت سلبية أو إيجابية، وتوقعت الهجوم عليّ؛ لأن الدور جديد وجريء ومختلف بالنسبة لي".

دور جريء للفنانة مي القاضي

وتابعت مي القاضي خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”: "أول مرة أعمل دور راقصة والناس متعودين عليا إني بنت طيبة وكيوت ومش شر، وكانت أول مرة يتعرض عليا حاجة مختلفة فحبيت أخوض التجربة، والناس بعد الدور قالوا إيه ده مي القاضي بقت بيئة أوي ولكن هي دي الشخصية اللي كنت بجسدها في مسلسل العتاولة 2".

مسلسل العتاولة 2



وعرض الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” في رمضان الماضي عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرا.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة 2 في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

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