الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

ليس أرنولد، نجم ليفربول يصدم الجماهير ويعرض نفسه على ريال مدريد

ريان جرافينبيرخ،
ريان جرافينبيرخ، فيتو

وجه وكيل أعمال لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، ريان جرافينبيرخ، نداءً إلى نادي ريال مدريد، في خطوة من شأنها أن تمثل ضربة جديدة للنادي الإنجليزي الذي يعاني تطورات متلاحقة على صعيد الانتقالات.

جرافينبيرخ، الذي أظهر تألقًا غير متوقع هذا الموسم، قد يرحل عن ليفربول، وسط اهتمام متزايد من العملاق الإسباني.

جماهير الريدز، الذين شعروا بالصدمة أخيرًا بعد تأكيد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، يواجهون تحديات أخرى في ظل إشاعات تفيد بأن النادي الإسباني يخطط كذلك للتعاقد مع المدافع إبراهيما كوناتي.

جرافينبيرخ يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد

في ظل مساعي ريال مدريد لإحداث تجديد في تشكيلته، أصبحت الأنظار تتوجه نحو جرافينبيرخ، الذي قدم أداءً لافتًا في خط وسط ليفربول هذا الموسم، ليشكل جزءًا أساسيًا من الفريق الذي يقوده المدرب آرني سلوت.

وكيل أعمال اللاعب، خوسيه رودريجيز، أكد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية رغبة جرافينبيرخ في الانضمام إلى ريال مدريد.

وقال رودريجيز: "نتمنى أن ينضم ريان إلى ريال مدريد، عندما كان في السادسة عشر من عمره، كانت هناك محاولات من برشلونة للتعاقد معه، لكنه فضل التطور في أياكس حيث حصل على فرصة أفضل للنمو".

رغم التصريحات المشجعة من جانب وكيل اللاعب، أشار رودريجيز إلى أن هذه الصفقة لن تتم في الوقت الحالي.

وأوضح: "ليفربول سيطلب مبلغًا كبيرًا، الأمر الذي يجعل الصفقة شبه مستحيلة هذا العام".

لكن على الرغم من هذه التصريحات، فإن جماهير ليفربول عبرت عن استيائها من حديث وكيل جرافينبيرخ، فقد اعتبر البعض هذه التصريحات "غير محترمة".

في المقابل، حاول رودريجيز تهدئة الأجواء قائلًا: "رايان سعيد للغاية في ليفربول، ولا داعي للقلق، ريال مدريد هو نادي أحلامي، لكنه ليس بالضرورة نادي أحلام رايان".

ويُعد جرافينبيرخ أحد الأسماء التي سطعت في موسم ليفربول هذا العام، بعد انتقاله من بايرن ميونخ مقابل 34.2 مليون جنيه إسترليني. 

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