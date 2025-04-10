تدريبات قوية للمنتخب الوطنى تحت 17 عامًا قبل مواجهة أنجولا

خاض منتخب مصر تحت 17 عاما مرانا قويا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أنجولا مساء السبت المقبل ضمن منافسات الملحق النهائى الذي يحدد المنتخب المتأهل إلى كأس العالم للناشئين.

ويعقد أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، اجتماعا مع الجهاز المعاون محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي من أجل التجهيز للتدريب الأخير غدا الجمعة، وتحديد ملامح التشكيل الأساسي للقاء.

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام أنجولا

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام نظيره الأنجولي، في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب أنجولا القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب وعمر رواش المنسق الأمني.

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