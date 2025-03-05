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ثقافة وفنون

مع استمرار تصدرها تريندات دراما رمضان 2025، أفضل أدوار مي القاضي بالسينما والتليفزيون

مي القاضي، فيتو
مي القاضي، فيتو

ما زالت الممثلة الشابة مي القاضي تتصدر تريندات السوشيال ميديا عقب ظهورها الجريء بالموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة» في دور الراقصة شوق.

وبالتحديد تصدرت عقب مشاهدها الجرئية رفقة الفنان طارق لطفي، التي جمعتهما العديد من مشاهد الرقص ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2 ببدلة رقص وأزياء مكشوفة.. ومع استمرار تصدرها لليوم الخامس كأقوى تريندات دراما رمضان 2025 نستعرض أهم أدوار مي القاضي بالسينما والتليفزيون.

مي القاضي

الممثلة مي القاضي تبلغ من العمر 39 عامًا من مواليد 4 نوفمبر، بدأت العمل في المجال الفني عام 2006، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم على الهوا.. ومن ثم اتجهت في ما بعد إلى العمل في الدراما التليفزيونية وشاركت في مسلسل سر علني وخطوط حمراء وآدم وجميلة، وممنوع الاقتراب أو التصوير.

كذلك قدمت أدوارًا قوية بالدراما الرمضانية كمسلسل شقة فيصل عام 2018، كفر دلهاب رفقة يوسف الشريف عام 2017، وقدمت دور سماح بمسلسل طاقة القدر2017، ودور كاملي بمسلسل عائلة زيزو، ودور اميرة شقيقة النجم حمادة هلال بمسلسل ولي العهد عام.. والعديد من الاعمال التي عرضت بمختلف بمواسم شهر رمضان.


وبالسينما شاركت في العديد من الأفلام كـ اتنين في واحد، الشتا اللي فات، غش الزوجية، البار،على الهوا، وجدو مشاكل..

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