التعليم تكشف حقيقة تداول مقطع فيديو لطلاب يلقون زميلهم من الدور الأول بالمدرسة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لعدد من طلاب إحدي مدارس محافظة الجيزة وهو يقومون بإلقاء زميلهم من الدور الأول.

غضب بين أولياء الأمور علي مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات، حالة من الغضب لدى أولياء الأمور، وعبر البعض منهم عن استايهم، متسالين عن الإشراف داخل المدرسة.

ومن جانبه كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الفيديو المتداول، مشيرًا إلى أن الحادث وقع قبل أسبوعين، تحديدًا في 12 مارس، أي قبل عيد الفطر، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين بالحادث، وأنه تم مجازة المعلمين المشرفين، وفصل الطلاب لمدة ١٥ يوما وتتطبيق لائحة الانضباط المدرسي عليهم.

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