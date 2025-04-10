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رياضة

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

أعلن تامر مصطفى مدرب الإسماعيلي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الاتحاد السكندري، على ملعب هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد خطاري.

خط الوسط: إيريك تراوري، هشام محمد، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: نادر فرج، علي الملواني، مروان حمدي.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز

1- زد إف سي 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4- سموحة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة

6- الإسماعيلي 17 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- إنبي 15 نقطة.

9- مودرن سبورت 12 نقطة.

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تامر مصطفي الاسماعيلي الاتحاد السكندري الاتحاد الدوري الممتاز

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