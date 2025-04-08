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رياضة

بعد فوزه بجائزة لاعب شهر مارس، أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

أعلن نادى مانشستر سيتي، الإنجليزى، اليوم الثلاثاء، فوز عمر مرموش نجم منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب فى الفريق السماوى عن شهر مارس الماضى.

أرقام عمر مرموش مع السيتي منذ انضمامه للفريق 

وانضم عمر مرموش لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الأخير.

حصل مرموش على جائزة هدف الشهر في فبراير 
كما حصل على جائزة أفضل هدف في مارس 
وحصل مع مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في مارس.

وبشكل عام خاض مرموش صاحب الـ 26 عامًا، 13 مباراة حتى الآن مع فريق مانشستر سيتي خلال هذا الموسم 2024/2025 بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.


وقال نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمى "عمر مرموش فاز بجائزة أفضل لاعب في النادي للمرة الأولى بعد انضمامه إلينا قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير، حيث قدم سلسلة من العروض الرائعة طوال شهر مارس، متغلبًا على منافسة شديدة من نيكو أوريلي وإيرلينج هالاند ليحصل على الجائزة"، مضيفًا "يود الجميع في مانشستر سيتي أن يهنئوا عمر مرموش ويشكروا جميع المشجعين على التصويت".

وكان الدولي المصري عمر مرموش، قد  حصد جائزة الهدف الأفضل عن شهر مارس الماضي مع السيتيزن، بعدما أحرز هدفًا رائعًا لصالح مانشستر سيتي في مرمى برايتون، ليساهم في انتصار فريقه.

وكشف نادي مانشستر سيتي، أمس الإثنين، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حصول عمر مرموش على جائزة الهدف الأفضل عن شهر مارس الماضي.

وحصل مرموش على جائزة هدف الشهر للمرة الثانية على التوالي داخل مانشستر سيتي، بعدما كان قد استحوذ عليها الشهر الماضي بهدفه الرائع في شباك نيوكاسل يونايتد.

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