الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظة الدقهلية يترأس اجتماعا لمسئولي مراكز إصدار تراخيص المحال العامة

اجتماع بالدقهلية،
اجتماع بالدقهلية، فيتو

عقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اليوم، اجتماعا لمسئولي مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وتابع نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة، وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والتعرف على المعوقات في هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

ووجه "العدل" بتشكيل لجنة دائمة برئاسة الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة للبيئة بديوان عام المحافظة، والمشرف العام على مركز الإصدار، وعضوية الإدارة الهندسية، والشئون القانونية، والدعم الفني لمركز الإصدار، ومركز تيسير الأعمال، والمراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير مكتب السكرتير العام للمحافظة.

إعداد تقرير بالمعاملات المتقدمة وبحث أسباب تعطيلها

وتكون مهمة اللجنة المرور على مراكز الإصدار بجميع المراكز والمدن والأحياء وإعداد تقرير بالمعاملات المتقدمة وبحث أسباب تعطيلها أو تأخرها، وعرض التقرير على نائب المحافظ، وذلك في إطار دفع العمل في منظومة مراكز تراخيص المحال العامة بنطاق المحافظة، حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية مشيرا إلى أهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون وأهمية تقنين أوضاع المحال العامة.

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