الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

هل عدم وجود جثمان الضحية يبرئ المتهم؟ خبراء يجيبون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عقب كشف الأجهزة الأمنية قضية مقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة الوايلي، حيث ألقى جثتها في صحراء زهراء المعادي حتى تأكلها الحيوانات، أصبحنا أمام قضية لا يوجد فيها الجثة كدليل إدانة للجاني.

ويتساءل الكثيرون عن مصير القضية ومصير المتهم وأجاب عن هذا السؤال لـ فيتو خبراء قانون.


أكد الخبير القانوني المستشار أشرف ناجي المحامي، ان عدم وجود جسم الجريمة لا ينفي وقوعها، حيث جرى العرف في إجراءات المحاكمة في القانون المصري أن عدم وجود جسم الجريمة لا يمنع من محاكمة الجاني خصوصا في قضايا القتل، حيث لا يوجد رابط بين ثبوت الاتهام ووجود جسم الجريمة أو جثه المجني عليه.

وأضاف ناجي، أن ذلك لأن وجود الجثة قد يكون مؤيدا ومعززا لباقي ادلة الاتهام أما اختفائها مع وجود الأدلة المادية الاخري ومنها اعتراف المتهم وشهادة الشهود او وجود البصمات علي أداة الجريمه او وجود فيديو او تصوير الواقعة او غيرها من الأدلة المؤيدة لوقوع الجريمة  

واشار المحامي اشرف ناجي أن هناك من الأدلة الاخري التي تثبت وقوع جريمة القتل ثبوتا يقينيا لا شك فيه حتى مع عدم وجود جثه المجني عليه او اختفائها  فقد يتخلص الجانى من الجثة بإلقائها فى البحر ويجرفها التيار وتتحلل ولا يتم العثور عليها أو أن يدفنها او يقطعها ويحرقها في مكان بعيد ولا يستطيع الجاني الارشاد عن مكان الجثه فهذا لا ينفي وقوع جريمة القتل و طالما اقتنعت المحكمة بالأدلة القاطعة أن المتهم ارتكب جريمه القتل.

واوضح الخبير القانون اشرف ناجي ان العبرة بتوافر الدليل اليقينى واقتناع المحكمة بوقوع الجريمة ولذا فإن عدم العثور على جثة المجنى عليه لا ينفى وقوع جريمه القتل أو عدم ثبوتها فى حق الجانى طالما أن هناك من الادله الاخري التي تؤكد وتثبت للمحكمة بوقوع هذه الجريمة ونسبتها إلي الجاني ومن ثم تتم محاكمه الجاني وفقا لنصوص القانون طبقا لما تتوافر ضده من دلائل علي ارتكابه الواقعه سواء وجدت جثه المجني عليه او لم يتم العثور عليها.


اما الخبير القانوني المستشار اسماعيل بركة المحامي فأكد أنه اذا حدثت جريمة قتل مع توافر كل الظروف المشددة سبق اصرار وترصد واقتران بجناية أو جنحة، وكل ذلك بدون جثة متواجده فإنها تظل جريمة ويحاكم مرتكبها ويصدر ضده حكم القتل.

وعن كيفية حساب المتهم بدون وجود جثة فقال: إنه لابد أن تتوافر عدة شروط وجود تحريات جديه علي وقوع الفعل المؤثم مؤيدا باقوال شهود وادله فنيه اخري مثل تصوير الجريمة واعتراف المتهم ووجود آثار مادية عن وقوع الجريمة أيا ما كانت.

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مقتل ربة منزل منطقة الوايلى الوايلي

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