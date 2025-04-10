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خارج الحدود

المفوضية الأوروبية: ندعو أمريكا إلى التراجع عن الرسوم الجمركية لتحفيز المفاوضات

المفوضية الأوروبية،
المفوضية الأوروبية، فيتو

دعت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى التراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة لتحفيز المفاوضات.

وصباح اليوم، قالت وزارة التجارة الصينية إنه إذا أصرت الولايات المتحدة على طريقتها الخاصة فستستمر الصين في المواجهة حتى النهاية.

 

رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

 وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125%، وذلك لعدم احترامها الأسواق العالمية.

وحث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأمريكيين، على الهدوء ومواصلة الاستثمار، مع بدء تطبيق رسومه الجمركية الشاملة، وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية التداولات، وتوقعات ببدء أمريكا المفاوضات خلال الأيام المقبلة مع عدد من الدول من أجل الاتفاق على خفض أو إلغاء تلك الرسوم، مقابل تقديم تنازلات تجارية من شركاء واشنطن التجاريين. 

وكتب ترامب في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، أن "هذا وقت رائع للشراء"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة أكبر وأفضل من أي وقت مضى". 

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