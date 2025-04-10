الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تامر كرم مشرفا على فرقة الشباب بالبيت الفني للمسرح

المخرج تامر كرم،
المخرج تامر كرم، فيتو

أصدر  الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قرارًا بتكليف الفنان والمخرج تامر كرم بمهام الإشراف على فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم القيادات الفنية وتطوير آليات العمل داخل الفرق المسرحية المتخصصة.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة الاستراتيجي نحو دعم وتفعيل دور الفرق المسرحية في نشر الثقافة والفنون، والارتقاء بمستوى الإنتاج المسرحي الموجَّه للجمهور، بما يسهم في ترسيخ دور المسرح كأداة فعالة في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الذائقة الجمالية.

تامر كرم 

يذكر أن المخرج تامر كرم هو مخرج وممثل ومنتج مسرحي، قدم عددًا من العروض المسرحية التي قدمت في مصر والدول العربية، وشارك كممثل في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. 

حصل على عدة جوائز في مجال الإخراج المسرحي من جهات محلية ودولية، حصل تامر كرم على ليسانس الآداب في الفلسفة من جامعة عين شمس، إلى جانب بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج، كما تلقى تدريبًا في الإخراج المسرحي خلال دورة في فرنسا.

ومن أبرز الأعمال التي أخرجها مسرحية “الملك لير” من بطولة يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، “هنا أنتيجون” مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء”،من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وغيرهم من الأعمال. 

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تامر كرم أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المخرج تامر كرم البيت الفني للمسرح

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