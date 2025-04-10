سامح بسيوني مشرفا على فرقة الطليعة بالبيت الفني للمسرح

أصدر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قرارًا بتكليف الفنان سامح بسيوني بمهام الإشراف على فرقة مسرح الطليعة، إحدى الفرق المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم القيادات الفنية وتطوير آليات العمل داخل الفرق المسرحية المتخصصة.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص الوزارة على تعزيز دور الفرق المسرحية في نشر الوعي الثقافي والفني، والارتقاء بمستوى العروض المقدمة للجمهور، وتفعيل دور المسرح كأحد الأدوات الفعالة في تشكيل الوجدان وتنمية الذائقة الفنية.

الفنان سامح بسيوني

الفنان سامح بسيوني هو مخرج وممثل مصري، شغل عددًا من المواقع القيادية في المجال المسرحي، من أبرزها مدير فرقة مسرح الشباب لمدة أربع سنوات، حيث حققت الفرقة تحت قيادته نجاحات متميزة على مستوى العروض والإنتاج، كما شغل سابقًا منصب مدير فرقة مسرح الإسكندرية، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية كمخرج وممثل، وعمل أيضا مديرا لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.

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