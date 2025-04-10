تراجع مستوى اللاعبين العرب في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.. حكيمي بصيص أمل وسط خيبات دياز وبن سبعيني

انتهت منافسات مرحلة الذهاب من الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسط نتائج لافتة حققتها أندية برشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

ولا تقتصر خيبات الأمل على سقوط ريال مدريد حامل اللقب بثلاثية أمام الجانرز، أو خسارة بايرن ميونخ على أرضه وبين جماهيره، أو حتى انهيار بوروسيا دورتموند بالأربعة أمام البعبع الكتالوني، لكن هذه الخيبات امتدت لتطول أداء المحترفين العرب في المسابقة الأوروبية الشهيرة.

أداء ضعيف من اللاعبين العرب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتراجع أداء المحترفين العرب وأبرز الأرقام التي تحققت عبر أقدامهم، خلال مرحلة الذهاب من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، وفرص هؤلاء المحترفين في الوصول إلى المربع الذهبي للبطولة الأشهر في القارة العجوز.

أشرف حكيمي يفوز مع باريس بأداء متراجع

ويُعد أشرف حكيمي بمثابة المحترف العربي الوحيد الذي حقق الانتصار في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم أداء محدود قدمه المدافع المغربي بصحبة باريس سان جيرمان خلال فوزه المثير على أستون فيلا بنتيجة 3-1.

وحصل حكيمي على متوسط تقييم بلغ (7.4) من أصل (10) نقاط، وفقًا لمنصة "سوفا سكور" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، ليحتل المركز الثامن ضمن أفضل لاعبي باريس سان جيرمان في المباراة، وهو أمر غير متوقع، في ظل اعتياد حكيمي على لعب دور البطولة مع فريقه هذا الموسم، وهو ما يثبته تصدر نجم أسود الأطلس قائمة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي خلال الوقت الراهن.

وخاض حكيمي (90) دقيقة في المباراة، دون تسجيل الأهداف أو حتى صناعتها، كما وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة، وقام بلمس الكرة في (98)، وسط دقة تمريرات بلغت (91%)، قدم خلالها تمريرة مفتاحية واحدة، وتسديدتين على مرمى الخصم.

ومن المتوقع أن يحمل أشرف حكيمي لواء المحترفين العرب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وحيدًا، خاصة أن بقية اللاعبين قدموا مستويات سيئة، وخرجوا بنتائج متواضعة قد تنتهي بتوديع المنافسات من دور الثمانية.

إبراهيم دياز يكتفي بـ11 دقيقة فقط

رغم تألقه اللافت في الأسابيع الأخيرة، عاد المغربي إبراهيم دياز لملازمة مقاعد البدلاء بصحبة ريال مدريد محليًا وأوروبيًا، ويكتفي بالظهور لمدة (11) دقيقة فقط، خلال خسارة حامل اللقب المذلة أمام أرسنال بثلاثية بيضاء.

إبراهيم دياز حاز على تقييم بلغ (6.5) نقطة، كخامس أسوأ لاعبي ريال مدريد في المباراة، حيث لم تكن هذه الدقائق كافية لإثبات قدراته، بعد أن غاب بين مدافعي أرسنال، مكتفيًا بلمس الكرة في مناسبتين فقط، دون تقديم أية محاولات للتمرير أو التسديد أو حتى صناعة الأهداف.

رامي بن سبعيني وهزيمة ساحقة

لا يوجد أسوأ من الكابوس الذي عاشه الجزائري رامي بن سبعيني بعد سقوطه بصحبة بوروسيا دورتموند برباعية دون رد أمام برشلونة، مهدت الطريق أمام النادي الكتالوني لحجز بطاقته إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكل سهولة، بانتظار مواجهة هامشية بين الفريقين في معركة الإياب.

رامي بن سبعيني خاض (90) دقيقة في المباراة عبر مركز الظهير الأيسر، وحاز على متوسط تقييم بلغ (6.3) نقطة، احتل بها المركز الخامس في ترتيب أسوأ لاعبي بوروسيا دورتموند خلال ليلة الرباعية الكتالونية.

المدافع الجزائري البالغ من العمر (29) عامًا، عانى بصحبة كريم أديمي من تحركات الجوهرة الإسبانية لامين يامال على الرواق الأيمن، فلمس الكرة في (61) مناسبة، مع دقة تمريرات بلغت (88%)، ليكتفي بالفوز في مواجهتين فقط من أصل 5، ويتسبب في خطأ وحيد، دون أن ينجح في تقديم أي مراوغة، أو حتى إيقاف المد الهجومي لبرشلونة والذي تشكل من يامال وليفاندوفسكي ورافينيا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- رافينيا برشلونة 12 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 11 هدفا

3- سيرهو جيراسي بوروسيا دورتموند 10 أهداف

3- هاري كين بايرن ميونخ 10 أهداف

4- إرلينج هالاند مانشستر سيتي 8 أهداف

5- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 7 أهداف

5- كيليان مبابي ريال مدريد 7 أهداف

5- جوناثان دايفيز ليل 7 أهداف

5- فانجيليس بافليديس بنفيكا 7 أهداف

5- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 7 أهداف

5- عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان 7 أهداف

5- لاوتارو مارتينيز إنتر 7 أهداف

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