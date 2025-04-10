المؤبد لعامل بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالحشيش في الجيزة

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكمًا بالسجن المؤبد على عامل، بعد إدانته بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش وتزعمه لتشكيل عصابي متخصص في هذا النشاط الإجرامي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيسي، ويدعى "إ. و"، بالاشتراك مع كل من "آ. س"، و"ك. ف"، و"إ. ح"، قاموا بتشكيل عصابة إجرامية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2024، بهدف جلب وتوزيع جوهر الحشيش المخدر، حيث تولى المتهم الأول قيادة التشكيل، فيما عاونه المتهمان الثالث والرابع في عمليات البيع.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة سلاح ناري (بندقية آلية غير مششخنة) وعدد من الطلقات، وذلك دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على كميات من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، وذخيرة، ومبلغ مالي. كما تم القبض على المتهمة الثانية التي كانت بصحبته، وضُبط معها مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، يُشتبه في كونها حصيلة لتجارة المخدرات.

وأقر المتهم الأول خلال التحقيقات بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بمشاركة المتهمين الثالث والرابع، تخصص في بيع المخدرات. وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 111 قطعة من مادة بنية اللون، تزن 10 كيلوجرامات و355 جرامًا، ثبت أنها من جوهر الحشيش المخدر. كما بيّن تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط هو بندقية آلية غير مششخنة عيار 12، إلى جانب طلقات نارية سليمة.

أما تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، فكشف عن وجود صور ومقاطع فيديو على الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول، تُظهر كميات كبيرة من مادة تشبه الحشيش

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