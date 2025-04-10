الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

إحالة الفتاة المتهمة بالتعدي على طبيب داخل عيادته بالجيزة للمحاكمة

محاكمة المتهمة، فيتو
محاكمة المتهمة، فيتو

أحالت النيابة العامة في الجيزة فتاة للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة، بتهمة التعدي على طبيب أسنان داخل عيادته، وقد تم تحديد جلسة في شهر مايو المقبل للنظر في القضية.

وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل فتاة تعدت على طبيب أسنان داخل عيادته فى الجيزة بكفالة 5 آلاف جنيه.

وظهرت الفتاة خلال مقطع فيديو وهي توبخ الطبيب وتعاتبه بسبب خطبته فتاة غيرها ثم صفعته على وجهه. 

وفي هذا الإطار أوضح مصدر قضائي العقوبة المتوقعة على الفتاة.

وقال المصدر إنه حال تحرير الطبيب محضرا ضد الفتاة التي تظهر في الفيديو، سيتم تحريك البلاغ وتحويله إلى النيابة، وبعد ضبط الفتاة ومن قام بالتصوير تقع عليهما عقوبات.

 

وأضاف المصدر أن القانون وضع عقوبات لكل أفعال التعدي بالضرب بغض النظر عن جنس وسن الجاني، لكن تم استثناء القاصر الذي لم يبلغ 16 عامًا.

وأوضح المصدر أن قانون العقوبات ينص في مادته “236” على “يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات كل من يجرح أو يضرب شخصًا عمدًا أو يقدم له مواد ضارة، إذا لم يقصد القتل، ولكن إذا أدى الفعل إلى الموت وإذا تواجد إصرار أو ترصد مسبقين، فإن العقوبة ستكون أكثر تشددًا”.

وأضاف المصدر: “إذا كانت آثار الضرب على المجني عليه تتطلب علاجًا لمدة أقل من 20 يومًا، فإن عقوبة الاعتداء بالضرب قد تكون الحبس لفترة تتراوح بين عدة أشهر إلى سنة في قانون الاعتداء بالضرب، أو دفع غرامة تتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا مصريًا، أما إذا كانت واقعة الضرب أكثر خطورة، فإن عقوبة الاعتداء بالضرب ستكون الحبس دون إمكانية قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم".

واختتم المصدر: مصور وناشر الفيديو يواجه عقوبات حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

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النيابة العامة في الجيزة الجيزة محاكمة المتهم

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