وتريات أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الربيع في مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا بعنوان " عيد الربيع " لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين وبمشاركة عازف الڤيولينه عثمان المهدى وذلك في الثامنة مساء الجمعة ١١ أبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين للآلات الوترية منها متتابعة دون كيشوت لـ جورج فيليب تيليمان، كونشيرتو جروسو رقم ٤ لـ أركانجيلو كوريللى، أندانتى احتفالى لـ جان سيبليوس، فالس الزهور لـ تشايكوفسكى، كونشيرتو جروسو لـ جورج فريدريك هاندل، الكونشيرتو الأول( الربيع) لـ أنطونيو فيفالدى.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.

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