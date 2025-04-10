الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

إصابة مزارع بطلق ناري إثر مشاجرة فى قنا

اسعاف
اسعاف

 أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم الخميس، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات على طريق زراعي في قرية الشيخ علي شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل بلاغ قنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا مفاده إصابة مزارع في مشاجرة بقرية الشيخ علي شرق التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة “ع.ش.ع”، بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على طريق زراعي في قرية الشيخ علي شرق.

 

تم نقل المصاب إلى مستشفى فاو لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا شمال محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة دشنا مركز دشنا محافظة قنا

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