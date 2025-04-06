محمد سعيد رضوان نائبا لرئيس جنوب الوادي القابضة للبترول للاستكشاف

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتعين الدكتور محمد سعيد رضوان نائبا لرئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف بجانب قيامه بمهام عمله الأصلي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير بوزارة البترول والثروة المعدنية وذلك للسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وتوسيع الرقعة الاستكشافية في جميع مناطق الجمهورية وتسريع وتيرة الإنتاج وخاصة بالمناطق التابعة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بمنطقة الصحراء الغربية والبحر الأحمر وفتح آفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة وكذلك توفير المزيد من المعلومات عن المناطق الجديدة وحرصا علي تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية

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