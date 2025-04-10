الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس الوزراء يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب بمحطة التشيكي بأسيوط

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط،  ويأتي ذلك خلال جولته اليوم بمشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه المرشحة التشيكي بحي شرق مدينة أسيوط. 

رئيس الوزراء يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب بالمحطة

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من كيميائي إسلام محمد حسنين، رئيس قطاع المعامل وضبط الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حيث أوضح أن المعمل تم تنفيذه على مساحة 1200 متر، مُشيرًا إلى أن ذلك يتم في ضوء تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA»، الهادف إلى ميكنة وتطوير إدارة الأصول ضمن خطط الشركة للارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي والحفاظ على الاستثمارات، وكذا إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أن المعمل واحد من أحدث المعامل على مستوي الجمهورية لما يحتويه من أجهزة تُصنف أنها من أفضل الأجهزة العالمية في تحليل مياه الشرب، كما يخدم المعمل محافظتي أسيوط والوادي الجديد ومن الممكن أن يستقبل عينات من محافظات الصعيد أيضاَ.

وقدم كيميائي/ محمد عاطف، مدير المعمل، شرحًا حول أقسام المعمل المركزي، حيث يضم المعمل 4 معامل وهي: (معمل سحب وتكويد العينات – المعمل العضوي – المعمل غير العضوي- المعمل الميكروبيولوجي- المعمل البيولوجي)، بالإضافة إلى إدارة جودة المعمل المركزي للتأكد من دقة نتائج تحاليل المعمل المركزي بجميع أقسامه، مستعرضا أبرز الأجهزة بكل معمل ومميزات تلك الأجهزة وكيفية أدائها.

وأضاف: يوجد مجموعة من العاملين الماهرين وذوي الكفاءات، فلدينا 30 كيميائيا و6 فنيين وعامل. ويصل عدد المستفيدين من خدمات المعمل المركزي الى 4.5 مليون نسمة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد المعامل الأربعة ومشاهدة الأجهزة والاطمئنان على أدائها، ومن ذلك 3 مجموعات من الأجهزة لسحب العينات التي تم توفيرها لتغطية جميع مصادر المياه في محافظة أسيوط.

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